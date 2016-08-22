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В Иркутске полицейские оперативно задержали грабителя

Оперативники уголовного розыска установили и задержали человека, причастного к совершению тяжкого преступления, совершенного в Иркутске.

Утром 19 августа в дежурную часть полиции обратился местный житель с заявлением о совершенном грабеже. Установлено, что преступник проник в квартиру, представившись коммунальным служащим. Хозяин квартиры отворил дверь, после чего грабитель, применив насилие, в открытую похитил цифровую технику, драгоценности и деньги. Потерпевший понес убытки в размере около 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

В ходе следствия была установлена личность предполагаемого преступника, которого вскоре задержали. Им оказался 27-летний житель села Усть-Алтан Осинского района. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли часть украденного.

По данному факту следственными органами отдела полиции № 9 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по факту грабежа, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Сейчас в отношении подозреваемого внесена подписка о невыезде и надлежащем поведении.