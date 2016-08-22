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Заморозки и сильные дожди ожидают в Иркутской области в ближайшие сутки

Неблагоприятные погодные явления ожидаются на территории Иркутской области в ближайшие сутки. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 августа в западных и северных районах, 24-25 августа по области в пониженных формах рельефа ожидаются заморозки до 0,-4°. 23 августа местами по области ожидаются сильные дожди, грозы, западный, северо-западный ветер ночью до 11-16 м/с, днём - 14 м/с.

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Неблагоприятные погодные явления ожидаются на территории Иркутской области в ближайшие сутки. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 августа в...



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/ СИА /