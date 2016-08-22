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Сбербанк запустил передвижной офис в районах Бурятии

Жителей пяти населённых пунктов Бурятии будет обслуживать передвижной офис Сбербанка. Специальный бронированный автомобиль, оборудованный всем необходимым для совершения банковских операций, теперь будет работать в с.Новоильинск, с.Илька, п.Татарский ключ, п.Итанца и п.Горхон.

В передвижном офисе частные лица могут провести все основные банковские операции: получить пособие, пенсию, снять наличные средства со счёта карты или вклада, провести платежи, оформить денежные переводы, погасить кредит, открыть счёт или вклад, а также получить консультацию специалиста по банковским услугам и продуктам.

- Для обеспечения доступности банковского обслуживания для населения отдалённых территорий Сбербанк не первый год использует передвижные пункты кассового обслуживания или, как называют его наши клиенты, «банк на колесах», - отмечает управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов. – Благодаря таким передвижным офисам жители сёл и посёлков имеют возможность получать такой же перечень услуг, какой банк предлагает в любом городском офисе.

Режим работы передвижного офиса Сбербанка:

с. Илька (место базирования ул. Трактовая,2) - понедельник с 11 до 16 часов;

п. Татарский Ключ (ул. Билютинская,15) - вторник с 11 до 16 часов;

п. Итанца (ул. Советская,16) - среда с 11 до 16 часов;

с. Новоильинск (ул. Советская,4) - четверг с 11:30 до 16 часов;

п. Горхон, (ул. Железнодорожная,31) - пятница с 12 до 15:30.