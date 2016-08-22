Свыше 300 тысяч молодых людей пользуются банковскими картами Сбербанка в Байкальском регионе и Якутии

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Свыше 300 тысяч молодых людей пользуются банковскими картами Сбербанка в Байкальском регионе и Якутии22 августа 2016
Молодёжными картами Сбербанка на территории Байкальского региона и Якутии сегодня пользуются 300 тысяч человек. При этом за последний год число активных карт данного вида на территории деятельности Байкальского банка Сбербанка увеличилось на 100 тысяч, из них 60 тысяч молодых людей получили карту Сбербанка в текущем году.
Молодёжная банковская карта Сбербанка предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет и используется для получения стипендии и заработной платы. Карта принимается к оплате в торгово-сервисной сети, подходит для оплаты товаров и услуг в сети Интернет. Как и другие карты Сбербанка, молодёжная карта позволяет держателю пользоваться устройствами самообслуживания, даёт возможность осуществления платежей и переводов через мобильный сервис и интернет-банк Сбербанка.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.