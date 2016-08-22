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Свыше 300 тысяч молодых людей пользуются банковскими картами Сбербанка в Байкальском регионе и Якутии

Молодёжными картами Сбербанка на территории Байкальского региона и Якутии сегодня пользуются 300 тысяч человек. При этом за последний год число активных карт данного вида на территории деятельности Байкальского банка Сбербанка увеличилось на 100 тысяч, из них 60 тысяч молодых людей получили карту Сбербанка в текущем году.

Молодёжная банковская карта Сбербанка предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет и используется для получения стипендии и заработной платы. Карта принимается к оплате в торгово-сервисной сети, подходит для оплаты товаров и услуг в сети Интернет. Как и другие карты Сбербанка, молодёжная карта позволяет держателю пользоваться устройствами самообслуживания, даёт возможность осуществления платежей и переводов через мобильный сервис и интернет-банк Сбербанка.