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Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» примет участие в форуме «Бизнес-навигация по России деловой»

Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» примет участие в форуме «Бизнес-навигация по России деловой», который состоится в Иркутске 26 сентября. Организатором форума выступила ИРО ООО «Деловая Россия». Директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ» Елена Ланцова получила приглашение стать спикером круглого стола, на котором будут обсуждаться современные негосударственные финансовые инструменты для расширения доступа МСБ к закупкам.

По словам председателя регионального бизнес-объединения «Деловой России» Романа Ищенко, в Иркутской области форум такого масштаба будет организован впервые. На форуме соберутся представители из разных отраслей и регионов России.

Спикерами и экспертами дискуссий выступят Президент «Деловой России» Алексей Репик, члены Генерального Совета «Деловой России» из разных регионов, представители АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Фонда развития промышленности, госкомпаний, правительства Иркутской области, предприниматели Приангарья. В числе приглашенных значатся губернатор Иркутской области Сергей Левченко, глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, Президент ОАО «РЖД» Белозеров и др.