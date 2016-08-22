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Смс-мошенники создают «горячие линии» как у банков

Полиция Иркутской области обеспокоена участившимися фактами обмана граждан посредством поступающих якобы из банков СМС-сообщений о блокировке банковской карты или снятии с неё денежных средств.

Как правило, потерпевшим приходят СМС следующего содержания: « Ваша карта заблокирована. инф. по телефону …», «Успешно списано 9898 руб., информация по телефону…», «Действие Вашей банковской карты приостановлено. Справки по тел….». Для того, чтобы убедить потенциальную жертву, аферисты используют телефонные номера, схожие с действующими номерами телефонов банков.

За последние 2 года 170 граждан стали жертвами подобного обмана.

За последнее время СМС были отправлены жителям Иркутской области со следующих телефонных номеров:

- 8(800)555-5229;

- 8(900)076-5501;

- 8(800)555-2455;

- 8(900)076-5501;

- 8(977)774-8837;

- 8(800)350-1882;

- 8(800)555-5338;

- 8(900)088-6854;

- 8(900)088-3494;

- 8(900)076-5190;

- 8(800)333-0556;

- 8(900)076-5218.

Перезвонив по указанным номерам, владельцы банковских карт вступают в переговоры со злоумышленниками, которые представляются служащими банковской сферы, а в итоге становятся жертвами обмана и лишаются своих денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В случае поступления подобных сообщений ни в коем случае не перезванивайте по номеру, указанному в сообщении, поскольку мошенники уже разработали сценарий, согласно которому они постараются выудить у вас конфиденциальные сведения для того, чтобы в конце концов получить доступ к дистанционному управлению вашими средствами.