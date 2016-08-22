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В Иркутске на этой неделе пройдет Областной лесной форум

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал поручение министерству лесного комплекса региона провести организовать и провести Областной лесной форум, который состоится уже в ближайший четверг, 25 августа. Помимо главы Приангарья, в работе форума примут участие заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов и министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда, представители Законодательного собрания, лесопромышленных предприятий, правоохранительных органов, профсоюзов и общественных организаций.

По словам Сергея Шеверды, в рамках Форума пройдут круглые столы по рациональному использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и основным направлениям в работе по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины на территории Приангарья. Также запланирован муниципальный час с участием Губернатора Иркутской области, мэров муниципальных образований и начальников территориальных отделов регионального Минлескома, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- На данной площадке у присутствующих будет возможность обсудить проблемы интенсивного лесоиспользования, охраны лесов от пожаров, перспективы развития лесовосстановления. Кроме того, участники Форума затронут темы социальной и бюджетной отдачи от деятельности предприятий лесного комплекса, обеспечения граждан древесиной для собственных нужд, дистанционного мониторинга при выявлении фактов незаконных рубок и другие вопросы, – сообщил Сергей Шеверда.