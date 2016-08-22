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Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по версии журнала Global Business Outlook

Интернет-банк Промсвязьбанка стал лучшим по версии журнала Global Business Outlook, одержав победу в номинации «Лучший интернет-банк в России 2016» (Best Internet Bank Russia 2016) премии Global Business Outlook Awards.

Global Business Outlook Awards – ежегодная международная награда, учрежденная деловым изданием Global Business Outlook, отмечающая успехи в бизнес-деятельности во всех отраслях экономики.



Мобильный и интернет-банк ПСБ занимают лидирующие позиции на российском рынке и являются одними из лучших каналов дистанционного обслуживания клиентов. Это подтверждают исследования как международного, так и российского рынка интернет-банкинга.



За последний год использование клиентами Промсвязьбанка мобильного и интернет-банка существенно возросло, и сейчас общее число клиентов электронных каналов обслуживания достигает порядка 300 000 пользователей: ими пользуется каждый четвертый клиент банка.



В апреле 2016 года Промсвязьбанк представил клиентам–физическим лицам новый интернет-банк. Помимо дизайна, значительные изменения произошли в наполнении интернет-банка: добавлены востребованные функции, а наиболее часто используемые операции стали доступны в один клик.



Ранее интернет-банк Промсвязьбанка был признан лучшим по результатам ежегодного исследования эффективности российских сервисов интернет-банкинга для физических лиц Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report.