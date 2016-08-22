Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по версии журнала Global Business Outlook

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Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по версии журнала Global Business Outlook22 августа 2016
Интернет-банк Промсвязьбанка стал лучшим по версии журнала Global Business Outlook, одержав победу в номинации «Лучший интернет-банк в России 2016» (Best Internet Bank Russia 2016) премии Global Business Outlook Awards.
Global Business Outlook Awards – ежегодная международная награда, учрежденная деловым изданием Global Business Outlook, отмечающая успехи в бизнес-деятельности во всех отраслях экономики.
Мобильный и интернет-банк ПСБ занимают лидирующие позиции на российском рынке и являются одними из лучших каналов дистанционного обслуживания клиентов. Это подтверждают исследования как международного, так и российского рынка интернет-банкинга.
За последний год использование клиентами Промсвязьбанка мобильного и интернет-банка существенно возросло, и сейчас общее число клиентов электронных каналов обслуживания достигает порядка 300 000 пользователей: ими пользуется каждый четвертый клиент банка.
В апреле 2016 года Промсвязьбанк представил клиентам–физическим лицам новый интернет-банк. Помимо дизайна, значительные изменения произошли в наполнении интернет-банка: добавлены востребованные функции, а наиболее часто используемые операции стали доступны в один клик.
Ранее интернет-банк Промсвязьбанка был признан лучшим по результатам ежегодного исследования эффективности российских сервисов интернет-банкинга для физических лиц Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report.
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 150 млрд рублей по состоянию на 01.07.2016 согласно данным по РСБУ. ПАО «Промсвязьбанк» входит в топ-10 банков по активам. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,03% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. 10% - НПФ «Будущее», 10% - фонды НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и «Доверие», 10% – Пичугов В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru