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Два сквера появятся в «Иркутских кварталах» до 1 ноября

В рамках реализации проекта по реконструкции исторического центра города «Иркутские кварталы» до 1 ноября 2016 года планируют благоустроить два сквера на улице Подгорная. Этот вопрос был рассмотрен на совещании, которое состоялось под руководством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

По информации директора АНО «Иркутские кварталы» Сергея Маяренкова, в рамках муниципально-частного партнерства уже выполнены проекты и определены исполнители работ по благоустройству территории на пересечении улиц Подгорная и Тимирязева, а также в районе Крестовоздвиженской церкви.

В 2016 году частично благоустроено общественное пространство «Иерусалимская лестница», выполнены эскизный проект и проектная документация благоустройства объекта. Начало работ запланировано на 2017 год. Также снесено 22 тыс.м2 незаконных строений, осуществляется взаимодействие с собственниками объектов, ведется работа с инвесторами. Кроме этого, продолжается строительство 11 объектов (6515 м2) и проектирование возведения 17 объектов (38520 м2).

- С начала реализации проекта «Иркутские кварталы» проделан большой объем работ. Приведена в порядок градостроительная документация, внесены изменения в генеральный план Иркутска, осуществляется подготовка для вхождения в федеральные и региональные программы, готовятся предложения для инвесторов. Но уже сегодня есть результаты, которые видят горожане и гости Иркутска. Центр города освобождается от незаконных построек, приводятся в порядок фасады зданий, строятся новые объекты в соответствии с исторической направленностью территории , - подчеркнул Дмитрий Бердников.