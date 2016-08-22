Новости

Пассажиропоток на ВСЖД по итогам 7 месяцев увеличился на 2,5%

С января по июль на Восточно-Сибирской железной дороге услугами поездов дальнего следования формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» воспользовались 1,6 млн человек, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 2,5%.

В плацкартных и общих вагонах за 7 месяцев 2016 года перевезено более 1,2 млн пассажиров. Рост составил 1,8%. В купейных вагонах за 7 месяцев 2016 года перевезено 419 тыс. человек, что выше факта прошлого года на 4,6%.