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Автопробег в честь Дня флага России стартовал в Иркутске

Традиционный автопробег в честь Дня Государственного флага Российской Федерации стартовал сегодня в Иркутске. Он пройдет по маршруту Иркутск-Ангарск-Братск. Финишем станет Братск, где участников автопробега встретят праздничным концертом. В рамках мероприятия запланирована раздача триколоров-ленточек и специальных буклетов с информацией об истории флага России, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Триколор был утвержден официальным символом России 22 августа 1991 года Постановлением Верховного Совета РСФСР, а указом Президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено Постановление о государственном флаге Федерации.