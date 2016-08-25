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Страшит ли иркутян безработица?

Актуальность проблемы безработицы в окружении россиян снизилась, однако уверенность в возможности собственного трудоустройства у работников пока не выросла. Так гласит общероссийская статистика ВЦИОМ за июль. Однако иркутские эксперты уверяют, что в областном центре Приангарья не всё так плохо.

Уменьшается количество сокращений по стране

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса о том, каков уровень безработицы в окружении респондентов и как они оценивают возможности собственного трудоустройства при увольнении.

В июле опасения, связанные с безработицей, заметно ослабли (индекс снизился до -46 п.п. – годовой минимум), приблизившись к уровню января 2015 г. (-44 п.), при возможном минимуме -100 и максимуме 100 п.

Улучшение ситуации фиксируется с начала с.г., после пиковых значений декабря 2015-го (-28 п.). Доля респондентов, чьи близкие недавно потеряли работу, снизилась до 24% (с 33% в декабре), у 70% сегодня таких знакомых нет.

Поведение индекса проблем с трудоустройством достаточно стабильно: с января по июль его значения держатся в узких пределах 47-50 п.п. (для сравнения, год назад показатель был равен 45 п.), при диапазоне от 10 до 90 п.п. Мнения разделились: около половины работающих россиян (48%) уверены, что в случае увольнения серьезных трудностей с поиском равнозначной замены у них не возникнет. В то же время 47%, наоборот, считают, что это будет тяжело.

Так комментирует сложившуюся ситуацию эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб:

«В норме, любая страна «платит» за успешное преодоление кризиса либо высокой инфляцией, либо высокой безработицей.

При этом, если одновременная инфляция и рост безработицы (стагфляция) - это настоящая экономическая катастрофа, то небольшая безработица при снижающейся инфляции – блестящий успех для любого правительства.

В нашем конкретном случае инфляция уверенно снижается и даже наблюдаются кратковременные периоды дефляции.

Однако безработица как не росла, так и не растет. Почему? Потому что в 2015 году рынок труда был целенаправленно поддержан усилиями государства, а с 2016 все более активный спрос на рабочие руки начало предъявлять восстанавливающееся производство».

Иркутский уровень безработицы ниже общероссийского

По словам Максима Топилина, министра труда и социальной защиты РФ, уровень безработицы в 2016 году также составит около 6%:«В летние месяцы общая безработица будет в пределах 5,8—5,9%. Может быть, к зиме этот показатель немного подрастет».

А вот в Приангарье этот показатель в разы меньше общероссийского: на начало года уровень безработицы по области составлял 1,4% (в процентах к экономически активному населению), в 10 муниципальных образованиях показатель даже ниже среднеобластного (самый низкий в МО г. Бодайбо и района – 0,2%), а наибольший уровень безработицы – в Катангском районе (10,1%). Численность занятых на крупных и средних предприятиях области в 2015 году составила 596,5 тысяч человек и уменьшилась за год всего на 2,3%. В 9 территориях региона достигнуто увеличение.

Гульнара Шорина, руководитель иркутского кадрового агентства HR Gym, говорит, что в областном центре с безработицей тоже все неплохо:

«На данный момент в Иркутске наблюдается рост количества вакансий, стабилизируется экономическая ситуация в компаниях, и, относительно прошлого года, риск потерять работу внезапно снижается. Также на настроение общества влияют всё большие возможности зарабатывать удаленно, на фрилансе или открыв свое дело.

Конкуренция на рынке сохраняется, на редкие вакансии и вакансии с высокой заработной платой все так же сложно устроиться, но вариантов становится больше.

Труднее всего найти работу тем, у кого нет опыта работы или он недостаточный, не профильный, слишком узкий. В остальном больших изменений в трудностях трудоустройства и соотношение вакансий к количеству соискателей сильно не изменилось».

Как считает Гульнара Шорина, сложности в трудоустройстве могут испытывать специалисты высокого уровня, поскольку их заработные ожидания зачастую превышают возможности большинства компаний.