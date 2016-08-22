Новости

В велозаезде «Жемчужина Байкала 2016» приняли участие около четырех тысяч иркутян

Около 4 тысяч иркутян приняли участие в 10-м велозаезде «Жемчужина Байкала-2016». Мероприятие проводится с 2007 года и с каждым годом привлекает все больше жителей областного центра. Стать участником заезда может каждый велолюбитель вне зависимости от возраста. Так, самой юной зарегистрированной участнице исполнилось 2 месяца, а самому возрастному – 70 лет.

Участников заезда, собравшихся перед стартом на площади возле СК «Труд», приветствовали мэр города Иркутска Дмитрий Бердников и председатель Думы города Иркутска Ирина Ежова.

- Иркутск – город спортивный. Сегодняшний велозаезд, в котором участвуют несколько тысяч иркутян, яркое тому подтверждение. Благодарю вас за то, что ведете здоровый образ жизни, позитивно мыслите! Администрация города работает над тем, чтобы в Иркутске со временем для велосипедистов были созданы комфортные условия, - сказал глава города.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, маршрут велозаезда составлял 8 км по центральным улицам Иркутска.