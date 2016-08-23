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ИНК поддержала экологическую акцию на берегу Байкала

Иркутская нефтяная компания совместно с иркутским отделением Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в преддверии Дня Байкала провели экологическую акцию по очистке берегов озера от мусора.

В пятницу 19 августа зеленый патруль, в составе которого были представители нескольких экологических организаций, а также просто неравнодушные люди – всего более 70 человек – высадился в Прибайкальском национальном парке в поселке Большое Голоустное, падь Семеновка. К волонтерам присоединились и местные жители.

В течение нескольких часов энтузиасты очищали байкальское побережье от бытового мусора, который ежегодно оставляют сотни туристов. Параллельно участники проводили просветительскую работу среди отдыхающих: напоминали им о необходимости убирать после отдыха территорию, предлагали мусорные пакеты для сбора и вывоза отходов. В итоге более трех тонн мусора, в основном стекла и пластика, было вывезено на полигон в Иркутск.

По словам председателя иркутского отделения ВООП Веры Шленовой, уровень экологической культуры у отдыхающих на берегах Байкала оставляет желать лучшего – ежегодно в конце летнего сезона экологи выезжают в наиболее привлекательные места для туристов и вывозят оттуда тонны мусора.

На следующий день, в субботу 20 августа, в центре поселка состоялось празднование Дня Байкала. В Большом Голоустном День Байкала отмечают уже 15-й год подряд. Творческие вокальные и танцевальные коллективы подготовили концертную программу, по завершении которой начались спортивные соревнования. Победители состязаний по стрельбе из лука, волейболу, бурятской национальной борьбе и бросанию камней были отмечены наградами и памятными призами. Также на празднике были подведены итоги конкурсов на лучшую усадьбу, лучший палисад и фотоконкурса о Байкале. Наградной фонд был сформирован благодаря Иркутской нефтяной компании.