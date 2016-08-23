Новости

Усольского пенсионера дважды за один день обманул мошенник

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудники усольского отдела МВД России разыскивают интернет-мошенника, укравшего деньги у пенсионера.

22 августа днем в дежурную часть полиции поступило заявление от жителя поселка Белореченское. Мужчина рассказал, что разместил на сайте «Авито» объявление о продаже автомобиля «Нива». Вскоре ему позвонил потенциальный покупатель и заявил, что в настоящее время находится в командировке, однако может внести предоплату за покупку. Для этого он предложил пенсионеру подойти к банкомату и путем различных комбинаций организовал перевод свыше 100 тысяч рублей на свой счет. Получив сообщение о снятии денег с карты, продавец «Нивы» вновь связался с «покупателем», и последний, извинившись, сказал, что произошло недоразумение и найти другую банковскую карту, чтобы вернуть снятые деньги, а также внести обещанный задаток. После того, как доверчивый пенсионер повторно выполнил просьбу злоумышленника, дополнительные 10 тысяч рублей «упорхнули» к мошеннику.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.