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Выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков физические лица и организации могут получить бесплатно

С 12 апреля 2016 г. физические лица и организации (за исключением государственных органов и внебюджетных фондов и их территориальных подразделений, а также органов местного самоуправления) могут бесплатно получать выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков. С даты вступления в силу Административного регламента Федеральной налоговой службы, утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2014 №178н, указанная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Налогоплательщик составляет запрос в произвольной форме на бумажном носителе либо в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью. По результатам рассмотрения заявки обратившемуся предоставляют выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков либо выписку об отсутствии запрашиваемых сведений.

Срок предоставления документа - не более 5 рабочих дней со дня регистрации запроса в налоговом органе.

Формы выписок из Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении организации, физического лица или об отсутствии сведений утверждены Приказом ФНС России от 16.04.2015 №ММВ-7-14/153@.