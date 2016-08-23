Новости

Администрация Братска заключила дополнительное соглашение с ОАО «РУСАЛ Братск»

Пресс-служба администрации Братска сообщает, что 22 августа в городской администрации состоялось подписание дополнительного соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ОАО «РУСАЛ Братск». Свои подписи под соглашением поставили мэр Братска Сергей Серебренников и управляющий директор Братского алюминиевого завода ОК РУСАЛ Евгений Зенкин. Документ предполагает выделение со стороны БрАЗа дополнительного финансирования благотворительных средств суммой до 30 миллионов рублей.

На собрании было решено, на что распределятся деньги. Большую часть, 20 миллионов рублей направят на реализацию второй очереди благоустройства парковой зоны в центральном жилом районе Братска. Оставшиеся 10 миллионов уйдут на благоустройство «Яхт-Клуба профкома ОАО БрАЗ». Сумму разделят пополам: 5 миллионов рублей будет направлено на восстановление зимнего катка и беговой дорожки на базе, а вторые 5 миллионов рублей – на возобновление и развитие детского парусного спорта в летний период и буерного спорта в зимний период на базе НУ «Яхт-Клуб профкома ОАО БрАЗ».

Сергей Серебренников отметил, что реализация проектов соглашения очень важна для города, поскольку имеет большое социальное значение.