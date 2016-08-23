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Мэр Братска заявил об угрозе срыва сроков реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда

Мэр Братска Сергей Серебренников направил обращения Губернатору Иркутской области Сергею Левченко и руководителю Управления Федеральной Антимонопольной Службы по Иркутской области Валентине Замориной о ходе проведения аукционов по программе "Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания".

Как указано в обращениях, 23 августа Управлением ФАС по Иркутской области рассмотрит жалобы на четыре аукциона в электронной форме на «Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в городе Братске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Братска». На аукционы выставлено строительство четырех многоквартирных домов на территории города. Жалобы поданы на положения документации об аукционе, и не являются существенными, но они могут повлиять на ход реализации программы.

По оценке юристов отдела правового сопровождения и размещения муниципальных заказов администрации Братска, все четыре пакета документов об аукционе составлены в полном соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. Вместе с тем, юридическая фирма, подавшая жалобу, находится в Красноярске. Фирма не оформила ни одного запроса на разъяснение документаций об аукционе, не подавала заявки на участие в аукционах, кроме того, не является строительной организацией.

В результате под угрозу ставятся сроки реализации подпрограммы "Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания".