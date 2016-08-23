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Финансовое обеспечение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья обсудил с Минфином Иркутской области мэр Братска

Как сообщает пресс-служба администрации города Братска, 22 августа Мэр города Сергей Серебренников провел рабочую встречу с Наталией Бояриновой, министром финансов Иркутской области. Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия по финансированию программ, а также осуществляемой работе по развитию и благоустройству города.

Также были озвучены вопросы финансового обеспечения программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, нехватки финансирования городского образования, убытка бюджета города по земельному налогу и арендной плате за землю от переоценки земли. Кроме этого, обсуждались вопросы, касающиеся минимального размера оплаты труда.