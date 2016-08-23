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В Иркутском аэропорту изъяли 7,5 кг фруктов и приправ из Узбекистана

В международном аэропорту г. Иркутска 21 августа госинспектор карантина растений Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших из Республики Узбекистан, обнаружил подкарантинные плоды: дыни, персики, кинза, перец, сухофрукты, виноград, сливы. Вес груза составил 37,5 кг.

Подкарантинная продукция, следующая из Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан в ручной клади и багаже, согласно письму Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору № ФС-АС-3/4807 от 13.04.2012, запрещена к ввозу в РФ и, согласно Решению комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 318 "Об обеспечении карантина растений в Таможенном союзе", подлежит изъятию и уничтожению.