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Новые нелегальные иммигранты выявлены в Иркутской области

Сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции Главного управления МВД РФ по Иркутской области совместно с работниками ГИБДД Межмуниципального управления МВД РФ по Иркутской области, провели новую проверку, в ходе которой были выявлены нарушители миграционного законодательства, информирует УВМ ГУ МВД России по Иркутской области.

На пункте весового контроля «Вересовка» в ходе проверки автобуса, идущего по из Иркутска в Ташкент, проверяющие обнаружили 5 граждан Республики Узбекистан, которые находились на территории Российской Федерации без соблюдений правил миграционного законодательства.

На нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. В настоящее время иностранные граждане выдворены с территории Российской Федерации.