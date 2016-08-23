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Взяла 2500, отдаст 80 тысяч. В Иркутской области врача обвинили за служебный подлог и взятку

В Черемхово осужден медицинский работник за получение взятки и служебный подлог

Черемховский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении врача-терапевта Михайловской участковой больницы, обвиняемой в мелком взяточничестве и служебный подлог, предусмотренными ст.291.2, и ч. 1 ст. 292 УК РФ соотаетственно.

В ходе предварительного следствия и последующего судебного разбирательства выяснилось, что женщина, точно зная, что её пациент здоров и не нуждается в лечении, нарочно внесла фиктивный данные о болезни в его медицинскую карту и в листок нетрудоспособности.

За совершение незаконных действий она получила от пациента взятку – 2500 рублей.

Решением Черемховского районного суда врач-терапевт признана виновной в неправомерных действиях. Женщине выписан штраф в размере 80 тыс. рублей.

Судебный приговор вступил в законную силу.