Новости

В Куйтунском районе подросткам выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Куйтунского района проверила ООО «ФорестЭКО» и администрацию села Кундуй на предмет исполнения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников.

В ходе проверки выявлены задержки выплаты зарплаты 39 несовершеннолетним работникам ООО «ФорестЭКО».

Помимо этого, установлено, что работодателем неверно рассчитаны зарплаты несовершеннолетним, в связи с чем, накопилась задолженность перед ними в размере более 5 тыс. рублей.

В ходе проверки также было выявлено, что при трудоустройстве медицинское обследование прошли только 20 несовершеннолетних, хотя, согласно с трудовому законодательству, лица в возрасте до 18 лет могут быть приняты на работу только после обязательного предварительного медосмотра.

Аналогичные нарушения выявлены в администрации села Кундуй.

По результатам проверки прокуратурой внесены представления об устранении допущенных нарушений.

В настоящее время представления находятся на рассмотрении.