В Куйтунском районе подросткам выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры

Новости
В Куйтунском районе подросткам выплатили зарплату только после вмешательства прокуратуры23 августа 2016
Прокуратура Куйтунского района проверила ООО «ФорестЭКО» и администрацию села Кундуй на предмет исполнения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников.
В ходе проверки выявлены задержки выплаты зарплаты 39 несовершеннолетним работникам ООО «ФорестЭКО».
Помимо этого, установлено, что работодателем неверно рассчитаны зарплаты несовершеннолетним, в связи с чем, накопилась задолженность перед ними в размере более 5 тыс. рублей.
В ходе проверки также было выявлено, что при трудоустройстве медицинское обследование прошли только 20 несовершеннолетних, хотя, согласно с трудовому законодательству, лица в возрасте до 18 лет могут быть приняты на работу только после обязательного предварительного медосмотра.
Аналогичные нарушения выявлены в администрации села Кундуй.
По результатам проверки прокуратурой внесены представления об устранении допущенных нарушений.
В настоящее время представления находятся на рассмотрении.