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В Иркутской области осуждена женщина за махинации со страховыми полисами

Боханский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданки Б., обвиняемой в хищении чужого имущества в крупном размере, предусмотренном частью 3 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что женщина, являясь агентом ООО «Росгосстрах», заключала страховые договоры, однако при этом систематически не сдавала или не в полном объеме перечисляла в компанию деньги, полученные от страхователей. Таким путем она присвоила более 400 тысяч рублей, которые использовала по своему усмотрению.

Судом преступница осуждена к 5 годам лишения права заниматься деятельностью в сфере страхования.

Приговор суда вступил в законную силу.