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Клиенты СКБ-банка могут перенести дату платежа, самостоятельно выбрав наиболее удобный день

Многие заемщики сталкиваются с необходимостью перенести дату платежа по кредиту, и самая частая причина – перенос даты выплаты заработной платы: ведь намного удобнее вносить очередной платеж сразу после получения денег, а не откладывать необходимую сумму на несколько недель вперед.

Теперь клиенты СКБ-банка могут легко перенести дату платежа, самостоятельно выбрав наиболее удобный день, главное – соблюсти ежемесячный характер выплат. При этом можно выбрать новую дату погашения как для всего срока действия кредита, так и на определенный период – например, на месяц или на полгода. Услугой можно пользоваться неограниченное количество раз, но не более одного раза в течение одного календарного месяца.

Воспользоваться услугой «Изменение даты платежа», может любой клиент СКБ-банка, у которого оформлен потребительский кредит «На всё про всё». Для оформления услуги необходимо написать соответствующее заявление в офисе СКБ-банка. После того, как дата платежа будет изменена, клиент получит новый график ежемесячных выплат и сможет вносить очередной платеж в максимально удобный срок.