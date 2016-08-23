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МБК «Аналитика без границ» выступил информационным партнером конференции Bank.Bot 2016

Международный банковский клуб «Аналитика без границ» выступил информационным партнером первой практической конференции Bank.Bot 2016. Мероприятие было организовано порталом о банковском бизнесе – Банкир.ру.

Мероприятие посетили более 160 участников: представители финансовых организаций, в том числе и Связь-Банка, ИТ-специалисты, маркетологи. В ходе конференции было проведено несколько практических мастер-классов, на которых гости увидели, как можно решать конкретные задачи, возникающие ежедневно в банковской деятельности, с использованием специальных программ – чат-ботов (виртуальных собеседников).

Роботы, в частности, чат-боты, являются новым «инструментом», с помощью которого можно сделать взаимодоверие банка и его клиентов более быстрым и четким, а также менее затратным для банка. Участники Bank.Bot 2016 узнали о последних реализованных в этой сфере проектах, о проблемах, с которыми банки сталкиваются, развивая новейшие технологии, и способах их преодоления.