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Стоимость пая ОПИФ «РСХБ – Фонд Акций» выросла в два раза

ООО «РСХБ Управление Активами» добилось 100-процентного роста расчетной стоимости пая ОПИФ «РСХБ – Фонд Акций» с момента формирования данного фонда. По состоянию на 09.08.2016 пай стоил 2 000,07 руб.

За это же время Индекс ММВБ вырос на 45,75%. Таким образом, доходность от результатов управления ОПИФ «РСХБ - Фонд Акций» на 54,26% превысила средневзвешенный показатель роста акций крупнейших российских эмитентов. Среднегодовой прирост стоимости пая составил 32,27% против 14,76% по Индексу ММВБ за аналогичный период. За указанный период динамика расчетной стоимости пая ОПИФ «РСХБ – Фонд Акций» не только обогнала инфляционное движение, но и полностью компенсировала изменение курсовой стоимости рубля к доллару.

Паевые фонды, находящиеся под управлением ООО «РСХБ Управление Активами», стабильно демонстрируют высокую доходность. Так, например, по итогам 2015 года прирост стоимости пая ОПИФ «РСХБ – Валютные облигации» за год составил – 61,71%, что позволило фонду войти в тройку лучших в данном сегменте, по версии крупнейшего специализированного информационного портала Investfunds.ru.

При этом позиции ООО «РСХБ Управление Активами» в рейтинге управляющих компаний по нетто-привлечению средств в ПИФы стабильно растут. Так, по итогам I квартала 2016 года компания занимала 8 место (плюс 3 позиции по сравнению с предыдущим периодом), а по итогам II квартала 2016 – 6 место.

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