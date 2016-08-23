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Промсвязьбанк упростил предпринимателям процедуру подготовки документов для открытия счета

В Промсвязьбанке при открытии счета для компании появилась возможность использовать специальный веб-сервис – автозаполнение. Это онлайн - помощник, который на основе базовой информации о клиенте, подготовит по стандартам банка документы, необходимые для открытия счета.

Клиенту достаточно вписать свои данные в поля сервиса, и помощник подставит эту информацию в готовые формы, соответствующие стандартам банка. Скачать документы можно будет, перейдя по ссылке, которую предприниматель получит сразу после заполнения полей.

Сервис доступен по адресу: https://1.psbank.ru/. Ссылка на функцию автозаполнения также приходит в информационном сообщении после того, как клиент осуществил резервирование счета на сайте банка.

Удобство пользования интернет - помощником уже оценили более 6 тысяч клиентов, оформив более 16 тысяч комплектов документов для открытия счета.

«Открытие счета в банке требует подготовки ряда документов, но никто из предпринимателей не хочет разбираться в том, как правильно их заполнять. Поэтому главная задача– свести к нулю количество ошибок в подаваемых документах для открытия счета и упростить процедуру их заполнения. Так, например, часть данных в помощнике будет заполнена автоматически, как только предприниматель укажет свой ИНН, а введенные вручную данные будут дополнительно проверяться на корректность заполнения, - комментирует Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка. - В самой ближайшей перспективе наш сервис будет формировать и другие документы, необходимые для получения банковских продуктов и услуг, например, для оформления корпоративных карт, подключения торгового эквайринга, размещения депозитов в банке и прочих».