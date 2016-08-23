Дальневосточный банк сообщил об изменении тарифов для физлиц и предоставлении вкладчикам возможности бесплатного получения пластиковых карт

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Дальневосточный банк сообщил об изменении тарифов для физлиц и предоставлении вкладчикам возможности бесплатного получения пластиковых карт23 августа 2016
Дальневосточный банк информирует вас о том, что с 5 сентября 2016 года вводятся в действие изменения в тарифы ПАО «Дальневосточный банк» на услуги для физических лиц.
Для вкладчиков-физических лиц Дальневосточного банка предоставляется возможность бесплатного получения пластиковых карт (с условиями можно ознакомиться в тарифах Банка, вступающих в силу с 05.09.2016).
Новые тарифы действуют во всех подразделениях ПАО «Дальневосточный банк».
По вопросам обслуживания карт обращайтесь в круглосуточную службу поддержки держателей пластиковых карт: 8 (800) 555-22-05 (звонок по России — бесплатный).
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