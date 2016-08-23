Новости

ВТБ приступил к обслуживанию банков в рамках платежной системы «Мир»

Банк ВТБ приступил к обслуживанию банков - участников платежной системы «Мир». В рамках программы банк обеспечивает вступление участника в систему, а также осуществляет его последующее сопровождение, в том числе расчетное обслуживание операций. Всю технологическую поддержку, включая сертификацию терминального оборудования, осуществляет процессинговая компания «МультиКарта». Первым банком, получившим статус участника под спонсорством ВТБ, стал Почта Банк.

Проект реализован в рамках задачи по развитию национальной платежной системы в целях обеспечения суверенитета национального платежного пространства, гарантии безопасности и бесперебойности проведения внутрироссийских транзакций с использованием платежных карт.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Герберт Моос прокомментировал: «ВТБ имеет большой опыт, как в оказании расчетных услуг, так и в организации сотрудничества российских банков с платежными системами VISA, MasterCard, Western Union, CONTACT, Мультисервисная платежная система. Участие банка ВТБ в расчетных проектах способствует совершенствованию национальной платежной системы страны».

«ВТБ имеет большой опыт, как в оказании расчетных услуг, так и в организации сотрудничества российских банков с платежными системами VISA, MasterCard, Western Union, CONTACT, Мультисервисная платежная система. Участие банка ВТБ в расчетных проектах способствует совершенствованию национальной платежной системы страны». Герберт Моос,

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ

Генеральный директор АО «НСПК» Владимир Комлев отметил: «Участие ВТБ, одного из системообразующих банков-лидеров, в организации полномасштабного подключения и сотрудничества российских банков с платежной системой «Мир» имеет для нас огромное значение. Теперь Почта Банк, ежедневно расширяющий свою филиальную сеть, сможет уже в ближайшее время обеспечить прием и начать эмиссию карт «Мир». Мы благодарим наших коллег за активное участие и весомый вклад в развитие российской платежной системы и надеемся на дальнейшее сотрудничество».