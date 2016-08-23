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В Иркутской области должник выплатил 500 тысяч рублей своему знакомому под угрозой изъятия автомобиля Lexus

40-летний гражданин Б. заключил с гражданином А. договор займа на сумму 500 тыс. рублей, заверив процедуру простой распиской. Однако погашать долг не стал. Тогда гражданин А. обратился в Нижнеудинский городской суд с иском о взыскании денежных средств. Исковое заявление было удовлетворено.

Пресс-служба УФССП России по Иркутской области сообщает, что, в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель Нижнеудинского районного отдела судебных приставов УФССП России по Иркутской области вынес постановление о возбуждении в отношении должника исполнительного производства, копия постановления была направлена неплательщику.

Однако, даже после уведомления должник не предпринял никаких мер по погашению задолженности.Тогда должностным лицом Управления вынесено постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении автомобиля гражданина Б., марки Lexus ES, и частично сумма задолженности была списана с банковского счета

Только осознав серьезность сложившейся ситуации, гражданин Б. изыскал необходимую сумму денежных средств и произвел оплату задолженности в полном объеме.

Сумма исполнительского сбора составила 10 тыс. рублей. После оплаты долга обеспечительные меры были сняты.