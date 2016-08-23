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Горячая линия по вопросам кадастрового учета земельных участков пройдет 24 августа в Иркутской области

Жители региона могут получить консультацию по вопросам, связанным с кадастровым учетом земельных участков.

Филиал Кадастровой палаты по Иркутской области 24 августа проводит горячую линию на тему: «Теоретические и практические аспекты осуществления государственного кадастрового учета земельных участков». Начальник отдела кадастрового учета Лариса Шевченко ответит на вопросы о том, как поставить участок на кадастровый учет, какие документы для этого необходимо подготовить, куда обращаться и многие другие.

Звонки будут приниматься с 14 до 17 часов по телефону в Ангарске: 8(3955) 69-43-77.