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Иркутский бизнес-омбудсмен посоветовал предпринимателям рынка "Авиатор" принять предложение городской власти по альтернативным торговым местам

23 августа в аппарате бизнес-омбудсмена состоялась встреча с предпринимателями-арендаторами рынка "Авиатор". В ней приняли участие уполномоченный Алексей Москаленко, представители администрации Иркутска и службы судебных приставов.

Напомним, в адрес бизнес-омбудсмена в Иркутской области поступила коллективная жалоба предпринимателей, работающих на рынке «Авиатор». По решению Ленинского районного суда города Иркутска от 2010 года здание, в котором расположен рынок, подлежит сносу. Исполнительное производство, возбужденное судебным приставом 5 августа 2016 года, приостановлено Ленинским районным судом Иркутска. Окончательное решение по делу не вынесено. Несмотря на это судебные приставы пытались приостановить работу объекта и выселить оттуда арендаторов. Последние пошли на крайние меры и объявили голодовку. Она длилась почти неделю и прекратилась после встречи с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

По поручению Бориса Титова проведен правовой анализ ситуации. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Алексей Москаленко направил заключение в адрес главного судебного пристава Иркутской области. В документе говорится о том, что согласно закону приставы не имеют права осуществлять какие-либо действия в отношении рынка, который подлежит сносу, пока судом приостановлено исполнительное производство.

По словам уполномоченного, предприниматели, торгующие на рынке "Авиатор", оказались заложниками конфликта между предполагаемыми собственниками рынка и ОАО НПК "Иркут". Эта ситуация должна рассматриваться в суде. Должностные лица и органы власти не вправе вмешиваться в нее до решения суда. В действиях лиц, которые считают себя собственниками, имеются признаки недобросовестного поведения. Рынок является объектом незавершенного строительства, поэтому не может эксплуатироваться.

- Изначально собственники, которые судятся сейчас с ОАО НПК "Иркут", не имели права передавать рынок для торговли и собирать с предпринимателей деньги за аренду. Об этом свидетельствует закон и судебная практика.

Можно предположить, что все заключенные с предпринимателями договоры аренды в силу закона ничтожны и собственники эксплуатировали здание незаконно. Поэтому предприниматели имеют право предъявить им иски, - отметил Алексей Москаленко.

Он посоветовал предпринимателям больше не участвовать в конфликте и принять предложение городской власти. На встрече присутствовали заместитель председателя комитета по экономике администрации Иркутска Евгений Семенов и директор Центрального рынка Владислав Свердлов.

Они предложили предпринимателям другие торговые места. Причем арендная плата будет значительно ниже той, что бизнесмены платили раньше, а условия соответствуют закону. Все предложения направлены арендаторам рынка "Авиатор" в письменном виде.