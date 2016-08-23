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Мобильным банком Сбербанка пользуются 350 тысяч забайкальцев

С начала текущего года свыше 30 тысяч забайкальцев-владельцев банковских карт Сбербанка подключили услугу «Мобильный банк». Общее число пользователей сервиса в Забайкальском крае сегодня превышает 350 тысяч человек.

Держатели карт Сбербанка при активации услуги «Мобильный банк» получают инструмент, позволяющий оперативно получать на свой сотовый телефон оповещения об операциях по карте и лимите доступных средств, а также совершать быстрые операции по пополнению баланса мобильного телефона, переводу денежных средств с карты на карту в любое время и любом месте.

Оформить подключение к услуге можно в офисе Сбербанка, через устройства самообслуживания банка.