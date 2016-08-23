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Сотрудники 8500 предприятий Приангарья получают зарплату через Сбербанк

Почти 8500 предприятий Приангарья присоединились к зарплатному проекту Сбербанка. Только в июле текущего года банком заключено более 170 новых договоров на обслуживание зарплатных проектов, а с начала августа соглашения подписали ещё 100 компаний Иркутской области.

- Благодаря зарплатному проекту организация может оптимизировать работу своей бухгалтерии, упростить процесс зачисления заработной платы, а также обеспечить для своих сотрудников возможность кредитования в Сбербанке на особых условиях, - комментирует начальник отдела продаж зарплатных проектов Иркутского отделения Сбербанка Татьяна Кочеткова.

Сбербанк предоставляет гибкие тарифы по обслуживанию зарплатных проектов. Пакет документов, необходимых для заключения договора, сокращен до минимума.