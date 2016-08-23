Сотрудники 8500 предприятий Приангарья получают зарплату через Сбербанк

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Сотрудники 8500 предприятий Приангарья получают зарплату через Сбербанк23 августа 2016
Почти 8500 предприятий Приангарья присоединились к зарплатному проекту Сбербанка. Только в июле текущего года банком заключено более 170 новых договоров на обслуживание зарплатных проектов, а с начала августа соглашения подписали ещё 100 компаний Иркутской области.
- Благодаря зарплатному проекту организация может оптимизировать работу своей бухгалтерии, упростить процесс зачисления заработной платы, а также обеспечить для своих сотрудников возможность кредитования в Сбербанке на особых условиях, - комментирует начальник отдела продаж зарплатных проектов Иркутского отделения Сбербанка Татьяна Кочеткова.
Сбербанк предоставляет гибкие тарифы по обслуживанию зарплатных проектов. Пакет документов, необходимых для заключения договора, сокращен до минимума.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.