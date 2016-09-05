Новости

Деньги возвращаются: Cash-back от Дальневосточного банка

Один из лидеров регионального финансового рынка ПАО «Дальневосточный банк» и ПАО «НК «Роснефть» реализуют программу лояльности Cash-back для держателей пластиковых карт.

С 20 июня 2016 года ПАО «Дальневосточный банк» - один из крупнейших банков региона - запустил программу Cash-back.

Теперь при расчете на АЗС НК «Роснефть» в Иркутской области (АО «Иркутскнефтепродукт») картами VISA Дальневосточного банка*, владельцам карт возвращается часть потраченных средств на топливо и сопутствующие товары в размере 2% от суммы каждой совершенной покупки (до 3000 рублей ежемесячно) уже в начале следующего месяца.

В Дальневосточном банке отмечают: выгодные спецпредложения для держателей пластиковых карт банка являются неотъемлемой частью клиентской политики. Так, предлагается обратить внимание на дисконтную программу «Комплимент», которая позволяет обладателям карт VISA Дальневосточного банка получать приятные (от 1% до 10%) скидки у множества партнеров программы. Наряду с программой лояльности Cash-back, дисконтная программа «Комплимент» обеспечивает клиентам банка возможность экономить заметные суммы совершенно незаметно.

*кроме корпоративных банковских карт Visa Business.

Получить подробную информацию можно на сайте www.dvbank.ru, в информационном центре ПАО «Дальневосточный банк» по телефону: 8 800 333-00-11 (звонок по России — бесплатный) или в офисах банка