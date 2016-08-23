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На Байкальском тракте меняется схема движения

На Байкальском тракте меняется схема движения. Сегодня в 16.00 откроют проезд по новому участку с 16 по 21 километры (до выезда из посёлка Патроны). Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

Новый отрезок дороги сделали в рамках реконструкции Байкальского тракта. Там уложили асфальтобетон, обустроили обочины, установили барьерное ограждение, выполнили монтаж опор освещения, сигнальных столбиков, дорожных знаков, в том числе, указателей населенных пунктов, сделали водоотвод, нанесли дорожную разметку.

В будущем по этому отрезку будут ездить машины только в одну сторону – в Листвянку. Это так называемая правая ось движения. Но пока по ней будет осуществляться движение в обе стороны. На месте прежней дороги, где в 16.00 закроют движение, специалисты будут создавать левую ось движения - отрезок дороги из Листвянки в Иркутск. Работы будут идти до следующего года. Нужно отметить, что на Байкальском тракте это последнее изменение движения в этом году.

Идут работы и на других объектах Байкальского тракта. Мост через ручей Волчий Ключ готов на 90%, путепровод в п. Пивовариха на 80%, путепровод в п. Молодежный на 15%.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, на Байкальском тракте идёт реконструкция участка с 12 по 29 километры. Завершить её планируют осенью 2017 года. Подрядчиком является ООО «ЗБСМ МК-162». Общая стоимость контракта на два года – около 3 млрд рублей, почти половина из них – средства федерального бюджета. Срок сдачи 1 и 2 этапа объекта реконструкции с 12 по 21 км – 30 октября 2017 года.