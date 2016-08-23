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Операция «Лесовоз» в Иркутской области продлена на месяц

По поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз», направленное на предотвращение и выявление преступлений в лесном хозяйстве, продлено на территории региона до 22 сентября. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда. Он также не исключает, что рейды по выявлению незаконных рубок и транспортировке древесины продолжатся до конца текущего года, поскольку зимний период является временем интенсивной лесозаготовки.

Глава ведомства подчеркнул, что за истекший месяц тщательной в рамках проводимой операции проверке подверглось более 3,5 тыс. лесовозов. Выявлено 14 фактов транспортировки древесины без сопроводительных документов, по каждому из них составлены протоколы об административном правонарушении. Также специалисты зафиксировали 159 случаев незаконной рубки лесных насаждений. Материалы по данным нарушениям переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, установления виновных лиц и возмещения нанесенного ущерба.

Напомним, в операции «Лесовоз», стартовавшей в регионе 21 июля, задействовано 412 инспекторов лесной охраны и федерального пожарного надзора в лесах. Организовано 23 передвижных поста. Участие в рейдовых мероприятиях принимают также сотрудники полиции, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.