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В Иркутске начат капитальный ремонт гимнастического зала дворца "Юность" и бассейна гимназии №25

В Иркутске начался капитальный ремонт гимнастического зала муниципального детско-юношеского дворца спорта «Юность» и бассейна гимназии №25. Ход работ проконтролировал мэр города Дмитрий Бердников.

Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, гимнастический зал в спорткомплексе «Юность» капитально не ремонтировали более 30 лет. Стоимость контракта - почти 28,5 млн рублей. Строители полностью заменят все инженерные системы, кровлю, полы, обновят фасады, благоустроят внутреннюю территорию спортивного объекта. Кроме того, будут отремонтированы помещения на первом этаже здания. К работам подрядная организация ООО «Креста» приступила в конце июля. Срок завершения работ по контракту – 2 февраля 2017 года. Подрядчик взял на себя обязательства завершить ремонт в конце текущего года. На это время дети, занимающиеся спортивной акробатикой и художественной гимнастикой, будут переведены по предварительным данным в муниципальный спорткомплекс «Вымпел».

В бассейне гимназии №25 к работам приступили в начале августа. В настоящее время строители демонтируют старую плитку и готовят чашу бассейна для наклейки специальной пленки. Здесь тоже заменят вентиляционное, очистное оборудование, обновят электрическую систему. Строительные работы завершат 30 сентября. На капремонт бассейна из городского бюджета выделено почти 16 млн рублей.

- Все работы идут по графику и с должным качеством, - отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. - Строители понимают, что это они делают для детей, для их комфортного пребывания в учреждениях образования.

В этом году капитальный ремонт проводится в 34 детских садах и школах. На эти цели в муниципальной казне предусмотрено более 160 млн рублей.