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Жителям Иркутска, пострадавшим при подтоплении, администрация города выплатит материальную помощь в размере 40 тыс. рублей

C 24 августа администрация города Иркутска начнет выплачивать материальную помощь жителям, пострадавшим во время подтоплении. Получить помощь могут граждане РФ, проживающие в Иркутске в частных жилых домах, чье имущество первой необходимости пострадало в результате ЧС. Размер помощи – 40 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Иркутска.

Для получения выплаты необходимо обратиться в Управление ЖКХ по своему округу (Управление ЖКХ Ленинского округа ул. Маршала Говорова, 3; Управление ЖКХ Октябрьского округа ул. Декабрьских событий, 27; Управление ЖКХ Свердловского округа ул. Терешковой, 24; Управление ЖКХ Правобережного округа ул. Марата, 14). Время приема: понедельник-пятница с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00.

В каждом округе создана комиссия по оценке ущерба. В течение пяти рабочих дней с момента предоставления документов комиссия принимает решение о предоставлении материальной помощи либо об отказе ее предоставления.

Для получения материальной помощи необходимо предоставить следующие документы:

1) заявление о предоставлении материальной помощи с указанием реквизитов счета в кредитной организации для осуществления перевода материальной помощи;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

3) документы, удостоверяющие право собственности заявителя на жилой дом (жилое помещение), либо удостоверяющие факт заключения с заявителем договора социального найма, договора гражданско-правового характера в отношении такого жилого дома (жилого помещения);

4) документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства либо по месту пребывания (на момент возникновения чрезвычайной ситуации) в указанном жилом доме (жилом помещении).