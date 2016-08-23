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Русло реки Ушаковка расчистят и расширят во избежание подтопления Иркутска

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, почти 2 км русла реки Ушаковка расчистят и расширят в районе улицы Вилюйская в Октябрьском округе Иркутска для предотвращения подтоплений. Уже в течение 10 дней проводятся работы силами муниципальных предприятий и подрядных организаций, на текщий момент расчищен и расширен участок длиной 1,2 км. Сегодня мэр Иркутска Дмитрий Бердников проконтролировал выполнение работ.

- Техника углубляет русло в среднем на 2,5 метра, в дальнейшем будет вестись оформление берегов, что не позволит реке в случае наводнения сразу разливаться, - доложил мэру его заместитель-председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Иван Готовский.

Глава города отметил, что необходимо принять дополнительные меры, чтобы в дальнейшем предотвратить подтопления этих участков.

– Здесь 30 лет не чистили русло, что стало одной из причин затопления домов, - подчеркнул Дмитрий Бердников. - Наша задача – навести тут порядок, в том числе вывезти весь мусор, оставшийся от стихии. Все работы проводим своими силами. Мы никого не ждем и не ищем отговорок, на это у нас нет ни права и времени.

После завершения работ на Ушаковке, муниципальные и подрядные предприятия будут работать на реке Иркут в районе поселка Горького.