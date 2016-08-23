Новости

Закрытие «Летних джазовых сезонов» пройдет 28 августа в Иркутске

Закрытие «Летних джазовых сезонов» пройдет в последнее воскресенье лета, 28 августа, на танцевальной площадке «Ракушка». В рамках мероприятия для иркутян и гостей города будут звучать разные стили джаза в исполнении лучших музыкантов города. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления культуры администрации города Иркутска Виталий Барышников. Напомним, что открытие летнего джазового сезона состоялось с участием Игоря Бутмана и иркутской группы «Доктор Джаз» в День города.

- В течение сезона были проведены различные интерактивные концертные программы, на которых иркутяне смогли насладиться популярными джазовыми и эстрадными композициями. В целом этот проект зарекомендовал себя и получил положительный отклик у горожан, - отметил Виталий Барышников.

Как пояснил руководитель ансамбля «Доктор Джаз» Александр Филиппов, на закрытии фестиваля зрители смогут услышать стили фьюжн, блюз, свинг и другие. Гостей площадки ждет яркая импровизированная программа, экскурс в историю джазовой музыки и танцевальные номера. В программе запланированы выступления группы «Доктор Джаз», духового оркестра, джазового ансамбля музыкального колледжа имени Ф. Шопена и ансамбля «Экспромт» г. Саянск, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Мы хотим показать жителям города совершенно новый формат проведения джазового концерта. Закрытие «Летних джазовых сезонов» — это не просто концерт, это особое настроение и состояние души, - подчеркнул Александр Филиппов.