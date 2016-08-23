Новости

Из Иркутской областной инфекционной больницы сегодня выписывают 11 воспитанников Черемховского психоневрологического интерната

В Иркутской областной инфекционной больнице началась выписка воспитанников Черемховского психоневрологического интерната. Планируется, что сегодня 11 человек будут переведены из больницы в учреждение социального обслуживания – Иркутский детский дом-интернат №2 для умственно отсталых детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

По информации главы ведомства, транспортировка осуществляется тремя специализированными автомобилями Иркутской станции скорой медицинской помощи. Детей сопровождают врачебные и фельдшерские бригады. За один рейс каждая машина перевозит одного ребенка.

– Поскольку состояние здоровья этих детей, обусловленное их тяжелой врожденной патологией, затрудняет перевозку обычными автомобилями, министерством здравоохранения Иркутской области принято решение оказать в этом вопросе содействие министерству социального развития, опеки и попечительства региона и организовать транспортировку детей специализированным медицинским транспортом от больницы до учреждения, где планируется разместить детей, – отметил Олег Ярошенко.

Как пояснила заместитель главного врача по педиатрии ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиническая больница» Инесса Борищук, у всех детей получен двукратный отрицательный результат бактериологических исследований, что дает основания говорить об отсутствии у них инфекционных заболеваний. Специалист также сообщила, что до конца недели к выписке планируется подготовить 37 воспитанников интерната.

Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в настоящее время в Иркутском детском доме-интернате №2 решены вопросы по размещению 30 воспитанников. Подготовлены места на первом этаже детского дома. Созданы все условия для безопасного пребывания детей. Персонал, имеющий опыт работы с детьми-инвалидами данной категории, будет закреплен только за этими детьми. В учреждении работает врач-педиатр, заведующий отделением «Милосердия». Питание детей будет осуществляться непосредственно в блоке, из отдельной посуды. Еще 10 мест для перевода маленьких пациентов будет подготовлено в соцучреждениях до конца недели.