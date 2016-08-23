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ВТБ Пенсионный фонд реализовал онлайн-сервис по заключению договоров на сайте

ВТБ Пенсионный фонд запустил новый сервис «НПО-Онлайн», который позволяет заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения и внести первоначальный взнос в режиме онлайн через сайт фонда. При этом лично посещать офис фонда не требуется. В дальнейшем взносы на негосударственную пенсию можно уплачивать на сайте как вручную, так и автоматически, подключив в сервисе «НПО-Онлайн» функцию «Автоматическое внесение взносов».

«Негосударственная пенсия позволяет на порядок увеличить размер ежемесячного дохода после выхода на заслуженный отдых. Именно поэтому она набирает все большую популярность среди граждан нашей страны. Реализованный нами сервис позволяет максимально комфортно и быстро заключить договор с ВТБ Пенсионный фонд на формирование негосударственной пенсии и перечислять взносы», – говорит генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская. - Мы постоянно работаем над повышением качества обслуживания. Награда «Лучший клиентский сервис», которую наш фонд получил по итогам 2015 года в рамках премии «Финансовая элита России», подтверждает, что мы движемся в правильном направлении».