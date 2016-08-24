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Четверо рабочих погибли на предприятии в Иркутской области

В понедельник 22 августа сотрудник ООО «Строймеханика» сообщил в полицию о пожаре на производстве в 40 км от деревни Карам Казачинско-Ленского района. Мужчина сказал, что во время происшествия погибли рабочие.

По предварительной версии, возгорание случилось в результате неаккуратного обращения с огнем. Работник предприятия разжигал огонь в печке с помощью бензина. В результате загорелся строительный вагончик, в огне погибли четверо мужчин.

Сейчас следователи вместе с полицейскими на месте трагедии расследуют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.