Иркутяне уже не смогут покупаться на пляже Якоби в этом году

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Иркутяне уже не смогут покупаться на пляже Якоби в этом году24 августа 2016
С понижением среднесуточной температуры окончился и купальный сезон. В Иркутске с 23 августа запрещено купаться на пляже в заливе Якоби Иркутского водохранилища.
Также, после Якоби, скоро закроются последние из действующих пляжей в Ангарском, Усольском и Ольхонском районах. С территорий пляжей уберут спасательное оборудование, спасатели уже не будут работать на вышках.
Сотрудники ГИМС призывают граждан не купаться в в остывшем водоеме. Переохлаждение организма может спровоцировать судороги или потерю сознания, в результате чего человек может утонуть.