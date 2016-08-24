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Иркутяне уже не смогут покупаться на пляже Якоби в этом году

С понижением среднесуточной температуры окончился и купальный сезон. В Иркутске с 23 августа запрещено купаться на пляже в заливе Якоби Иркутского водохранилища.

Также, после Якоби, скоро закроются последние из действующих пляжей в Ангарском, Усольском и Ольхонском районах. С территорий пляжей уберут спасательное оборудование, спасатели уже не будут работать на вышках.

Сотрудники ГИМС призывают граждан не купаться в в остывшем водоеме. Переохлаждение организма может спровоцировать судороги или потерю сознания, в результате чего человек может утонуть.