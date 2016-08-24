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Для приведения бюджета в порядок осталось не так много времени. Валютные колебания этой осенью могут оказаться неприятными

Российский рубль во вторник торгуется невнятно в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 64,77 руб. (-0,04%). Евро стоит 73,39 руб. (+0,02%). Инвесторы вяло наблюдают за происходящим на рынке нефти, но присоединиться к продажам рискованных активов не спешат. Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 24 августа, составляют 64,76 руб. за американскую валюту и 73,47 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 56 и 103 копейки соответственно.

Стоимость нефти остается под давлением. Баррель сорта Brent стоит сейчас $48,72 (-0,9%). Велика вероятность движения в область $46, если рынок найдет повод для расстройства в обновленных данных по запасам нефти и нефтепродуктов. Они выйдут сегодня вечером (API) и завтра (Минэнерго США).

Расстановка сил в рублевых парах такова, что с равной долей вероятности в краткосрочном временном отрезке можно рассматривать как возвращение в область 63,50, так и возможность ухода к 67,0 в паре доллар/рубль.

Резкое удорожание черного золота ранее привело рублевую стоимость барреля к комфортным уровням для бюджета, но один глоток воздуха ничего не меняет при систематическом кислородном голодании основного финансового документа страны.

Дефицит бюджета оценивается в 4,2-4,4% ВВП при должном значении не выше 3% ВВП. До конца года остается четыре месяца. Сентябрь учитывать не стоит, так как во время выборов активных движений в валютном сегменте может и не быть. Получается, что времени для приведения бюджета в порядок не так много, а валютные колебания поздней осенью способны оказаться достаточно неприятными.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари