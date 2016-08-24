Новости

В банках, страховых компаниях назойливо требуют перевести пенсионные накопления в НПФ. Стоит ли это делать?

В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах часто стали требовать перевести пенсионные накопления в разные негосударственные пенсионные фонды. Делают они это очень назойливо, могут даже приходить к людям домой и представляться сотрудниками ПФР. Свои действия они аргументируют тем, что, если клиент не переведет в НПФ свои накопления, со следующего года государство их пустит на пенсии пенсионерам. В самом деле, можно ли остаться без пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги из государственного пенсионного фонда в частный?

ПФР разъясняет: ваши пенсионные накопления государство «себе» забраь не сможет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у вас формируются, накопления инвестируются и будут выплачиваться вам после выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – ваш личный выбор. Вы сами должны решить, кому вы больше доверяете по части будущей пенсии – государству или частным компаниям.

Если же вы решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать обдуманно и не забывать, что, если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги переводятся в него без учета инвестдохода.