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В Братске начат ремонт главной площади города

В Центральном округе Братска начались работы по ремонту территории площади перед зданием муниципалитета. В настоящее время работники подрядной организации приступили к работам по демонтажу старой и укладке новой плитки у постамента памятника Ленину.

Напомним, ремонт главной площади города был запланирован в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура» на 2014-2018 годы. Как сообщает комитет ЖКХ, в ходе работ будут выполнены выборочная замена плитки, ремонт ступеней, установка деревянных настилов на цветниках. Общая стоимость работ составляет 689 тыс. руб. Ремонт должен быть завершен к середине сентября, сообщает пресс-служба администрации города Братска.