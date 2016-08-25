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В Братске при финансовой поддержке компании РУСАЛ продолжается строительство парка отдыха

Пресс-служба администрации Братска сообщает, что в Центральном округе Братска при финансовой поддержке компании РУСАЛ продолжается строительство детской парковой зоны в «Парке Металлургов». Вопрос был рассмотрен при участии управляющего директора ОАО «РУСАЛ Братск» Евгения Зенкина на аппаратном совещании в администрации города, которое провел мэр Братска Сергей Серебренников.

С докладом о реализации проекта выступил председатель комитета по градостроительству администрации Братска Владимир Вершинин. Он напомнил, что в восьмидесятые годы парк развлечений, располагавшийся в пределах улиц Свердлова, Володарского и Парковая являлся центром притяжения всех жителей нашего города.

Напомним, что в октябре 2015 года был заключен договор между администрацией Братска и БрАЗом на проектирование обновленной концепции парка на основе эскизного проекта, предоставленного инвестором. В апреле проектной организацией был сдан проект. В рамках Соглашения о взаимном сотрудничестве на реализацию мероприятия по благоустройству парка было выделено 20 миллионов рублей. В мае определили подрядчика и провели работы по переустройству первой очереди парка: планировку парка, устройство ограждения и монтаж детского игрового оборудования, смонтировано оборудование скейт парка, выполнено обустройство главной аллеи и второстепенных дорожек.

Вскоре руководство ОАО «РУСАЛ Братск» приняло решение о выделении в 2016 году дополнительного финансирования для придания парку завершенного современного облика.

23 августа в администрации Братска состоялось подписание дополнительного соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ОАО «РУСАЛ Братск». Свои подписи под соглашением поставили мэр Братска Сергей Серебренников и управляющий директор Братского алюминиевого завода ОК РУСАЛ Евгений Зенкин. Документ предусматривает, в том числе, выделение со стороны БрАЗа дополнительного финансирования благотворительных средств в размере 20 миллионов рублей на реализацию второй очереди благоустройства парковой зоны.

Во второй очереди будут построены площадки для аттракционов, баскетбольная площадка, увеличится число уличных тренажеров, а также появятся дополнительные навесы, скамейки и урны. Также вторая очередь подразумевает обустройство автомобильных парковок и площадки с размещением детского кафе, для удобства жителей города проживающих в отдалении от нового парка.

В парке также установят система видеонаблюдения: десять камер будут обеспечивать вывод информации на пульт охраны, расположенный на территории парка. Также планируется подключение системы видеонаблюдения парка к системе «Безопасный город».

В настоящее время, в связи с ремонтно-строительными работами, доступ на территорию парка закрыт. Окончательно завершить работы планируется до 1 ноября 2016 года.